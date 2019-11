Patto segreto Malta-Libia sui migranti

(ANSA) - LA VALLETTA, 10 NOV - Malta avrebbe negoziato un accordo segreto con la Libia per un coordinamento tra le forze armate maltesi (Afm, che includono la marina) e la controversa guardia costiera libica, che intercetterebbe i barconi dei migranti su indicazione dell'Afm prima dell'ingresso nelle acque maltesi e li riporterebbe in Libia. Lo scrive il Sunday Times of Malta. La Ong Alarm Phone su Twitter denuncia un'intesa che "impedisce alle persone di fuggire da una zona di guerra e viola le convenzioni internazionali per i diritti umani".