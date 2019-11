Migranti: Maas, solidarietà all'Italia

(ANSA) - BERLINO, 9 NOV - Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, nella conferenza stampa con il capo della Farnesina Luigi di Maio a Berlino ha sottolineato l'importanza della "solidarietà soprattutto con i Paesi di arrivo" dei migranti, "come l'Italia che è stata lasciata sola troppo a lungo con il peso che ha dovuto sopportare".

Maas ha definito "importante che anche altri Paesi membri dell'Ue forniscano un contributo" al meccanismo di ripartizione dei migranti salvati in mare cui la Germania "parteciperà in maniera sostanziosa".