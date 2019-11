Croazia: terremoto di magnitudo 4.4

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 8 NOV - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 si è registrata nella notte a Dubrovnik e nella regione circostante. Come riferiscono i media locali, l'epicentro del sisma, avvenuto alle 2.30, è stato localizzato in mare a circa 38 km a ovest della città dalmata.

La scossa è stata avvertita dagli abitanti, ma finora non sono giunte notizie di danni.