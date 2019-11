Falso allarme dirottamento a Amsterdam

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - "Falso allarme sul volo Amsterdam-Madrid". Lo annuncia la compagnia Air Europa sul suo profilo Twitter. "Questa sera è stato attivato, per errore, un allarme che avvia protocolli sui dirottamenti. Non è successo nulla, tutti i passeggeri aspettano di volare presto. Siamo spiacenti", è la spiegazione della compagnia, dopo l'allarme sui media su un possibile dirottamento all'aeroporto di Amsterdam, che ha fatto scattare imponenti misure di sicurezza per oltre un'ora.