Gb: treni, minacciati 27 giorni sciopero

(ANSA) - LONDRA, 5 NOV - Macchinisti sul piede di guerra contro la South Western Railway, azienda privata che gestisce una delle linee ferroviarie britanniche. Lo annuncia uno dei sindacati di categoria, la Rail, Maritime and Transport Union (Rmt), proclamando uno stato di agitazione che prevede fino a ben 27 giorni di sciopero concentrati fra dicembre e gennaio, a cavallo delle vacanze di Natale e Capodanno.

In un nota il sindacato scrive che i suoi iscritti ritengono di "non avere altra scelta" dopo "il rifiuto dell'azienda di dare garanzie" in una vertenza su sicurezza e livelli occupazionali. L'astensione dal lavoro potrebbe avvenire, salvo svolte, fra il 2 e l'11 dicembre, fra il 13 e il 24 e fra il 27 e il primo gennaio. E' stata esclusa invece ogni azione per il 12, giorno in cui si svolgeranno le elezioni politiche anticipate nel Regno Unito.