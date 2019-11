Brexit: nuovo duello Johnson-Corbyn

(ANSA) - LONDRA, 5 NOV - Nuovo botta e risposta Boris Johnson-Jeremy Corbyn sulla Brexit nella campagna elettorale britannica per il voto del 12 dicembre, mentre nel festival di promesse sulla spesa pubblica entra in scena anche Jo Swinson, la leader dei liberaldemocratici, terza forza del Regno.

Il premier conservatore e il numero uno laburista si sono beccati oggi a vicenda. Corbyn dall'Essex ha accusato Johnson di esprimere "un thatcherismo con gli steroidi" e di volere una Brexit hard dopo la quale sarà possibile dare spazio ai privati nella sanità pubblica del Regno (Nhs). BoJo ha reagito sfidando il rivale in una lettera aperta a "chiarire" se vuole davvero attuare la Brexit (con l'accordo più soft che s'impegna a negoziare con l'Ue "entro 6 mesi") o mira invece a sostenere poi il Remain nel referendum bis confermativo che pure promette.

Per la revoca parlamentare della Brexit sic et simpliciter si conferma intanto Swinson: evocando 50 miliardi in 5 anni di supposto "bonus Remain" da destinare ai servizi pubblici.