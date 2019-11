Pe, slitta esame sui futuri commissari

(ANSA) - BRUXELLES, 4 NOV - Slitta l'incontro della commissione giuridica (Juri) del Parlamento europeo per esaminare i conflitti di interesse dei commissari designati di Francia, Ungheria e Romania. La riunione, prevista per il 6 novembre, è stata rimandata in attesa di maggiori informazioni da parte della Commissione europea. Si apprende da fonti dell'Eurocamera. In questo modo diventano più stretti i tempi per avere la Commissione von der Leyen in carica dal primo dicembre.