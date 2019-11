Francia, ladri con ariete in cattedrale

(ANSA) - PARIGI, 4 NOV - Sconosciuti hanno sfondato in nottata, con un'automobile usata come ariete, il portale della cattedrale di Oloron-Sainte-Marie, nei Pirenei francesi, poco distante da Lourdes, iscritta nel patrimonio mondiale Unesco. Rubata parte del tesoro della cattedrale, secondo la procura di Pau, oggetti di oreficeria, un calice e un ostensorio.

L'auto-ariete, secondo quanto si è appreso, era guidata da almeno 3 uomini con il volto coperto. Al veicolo utilizzato, una Peugeot 106 poi ritrovata abbandonata, era stato fissato un tronco d'albero sul cofano, così da poter sfondare il portale laterale della cattedrale, in legno massiccio, risalente al Medioevo. Il sindaco di Oleron, Hervé Lucbereilh, ha detto alla radio France Info che i malviventi "sono fuggiti precipitosamente, rompendo un vaso e una statua che abbiamo ritrovato sul pavimento della cattedrale. Hanno portato via, fra l'altro, tutti gli oggetti di oreficeria che erano esposti". Non sono state invece toccate le reliquie né il presepe antico.