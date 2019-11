Farage non si candida a Westminster

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - Nigel Farage non si candiderà a Westminster in occasione delle prossime elezioni politiche nel Regno Unito il 12 dicembre. Lo ha rivelato alla Bbc lo stesso leader del Brexit Party affermando che si è trattato di una decisione presa dopo una attenta riflessione, nella convinzione che potrà "servire meglio la causa" dedicandosi a sostenere i 600 candidati del partito nel Paese. "Non voglio rimanere in politica per il resto della mia vita", ha detto. Farage è stato candidato al parlamento britannico per sette volte.