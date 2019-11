Svezia: due esplosioni a Malmo,3 arresti

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - Due esplosioni si sono verificate nel corso della notte a Malmo, nel sud della Svezia. Lo riferiscono i media locali. La prima detonazione si è verificata in un appartamento nel quartiere di Drottningtorget, la seconda nella zona di Almgarden: in relazione a questo secondo episodio, la detonazione ha danneggiato una abitazione. Tre le persone sospette arrestate.

Negli ultimi due mesi, le forze dell'ordine sono intervenute 30 volte per questo tipo di episodi, oppure per la segnalazione di oggetti sospetti.