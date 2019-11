Gb: tir morte, vittime tutte vietnamite

(ANSA) - LONDRA, 2 NOV - La polizia britannica ritiene ormai che tutti i 39 migranti trovati morti in un tir nell'Essex fossero di nazionalità vietnamita. In un primo momento, gli investigatori avevano parlato di cittadini cinesi. "A questo punto, crediamo che le vittime siano cittadini vietnamiti e siamo in contatto con il governo del Vietnam", ha detto l'Assistant Chief Constable della polizia dell'Essex, Tim Smith, aggiungendo di aver rintracciato i parenti di alcune delle vittime.