Superstiti Bataclan per aiuto a curdi

(ANSA) - PARIGI, 1 NOV - "Dobbiamo la nostra pace alla lotta dei curdi": in un testo pubblicato sul quotidiano Le Parisien un gruppo di 44 sopravvissuti degli attentati del 13 novembre 2015 tra lo Stade de France, il Bataclan e i locali del centro di Parigi, lanciano un forte appello contro il rischio di evasione dei jihadisti nel nord della Siria e si mobilitano a favore dei curdi in seguito all'intervento militare della Turchia. Nel testo, i superstiti chiedono in particolare, "alle popolazioni del mondo" di mobilitarsi nonché "ai capi dello Stato" di agire. "In quanto sopravvissuti del terrorismo - si legge - ci è impossibile restare silenziosi e indifferenti all'attentato permanente che vivono queste popolazioni, verso le quali abbiamo un debito inestimabile. Siamo indignati dalla passività della Francia e della comunità internazionale che, dopo gli attentati di Parigi, non esitò tuttavia ad intervenire al fianco dei curdi contro i nostri assassini".