Russia: multa a Navalny per 1,2 mln euro

(ANSA) - MOSCA, 29 OTT - Un tribunale russo ha condannato l'attivista e oppositore Alexei Navalny e i suoi alleati di pagare oltre 1,2 milioni di euro in totale, come risarcimento, per aver diffamato una società di catering presso molteplici scuole pubbliche di Mosca.

Il tribunale arbitrale ha infatti ordinato a Navalny, al Fondo Anti-Corruzione e a Lyubov Sobol - 'madrina' delle proteste dell'estate scorsa - di pagare ciascuno oltre 400mila euro in danni. Lo ha detto la portavoce di Navalny, Kira Yarmysh.

Per i critici del Cremlino questo non è altro che l'ennesimo colpo inferto a Navalny - che allo scandalo del cibo scadente nelle scuole di Mosca ha dedicato una video-inchiesta - e ai suoi sostenitori, già vessati da molteplici perquisizioni e un'accusa di riciclaggio per oltre 13 milioni di euro. Navalny ha respinto la sentenza. "I casi di dissenteria sono stati dimostrati e documentati: ma siamo noi che dobbiamo pagare", ha scritto sui social media. Lo riportano diversi media russi.