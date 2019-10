Inferno della Grenfell Tower, ombre sugli errori dei pompieri

Ombre sui pompieri inglesi per l'inferno di Grenfell Tower, il maxi incendio che nel 2017 devastò il grattacielo popolare londinese di 24 piani e in cui perirono 72 persone, inclusi i giovani architetti veneti Gloria Trevisan e Marco Gottardi. Non fu solo l'incuria nella manutenzione da parte della società di gestione, non solo le norme sulla sicurezza carenti o le colpe di amministratori e politici, non solo i pannelli infiammabili di poco prezzo collocati sulla facciata: a causare la strage innescata dal rogo contribuirono anche "gravi manchevolezze" del corpo dei vigili del fuoco, come conferma il primo rapporto stilato nell'ambito di un'inchiesta indipendente, ancora in corso, presieduta dal magistrato in pensione sir Martin Moore-Bick.

Il testo, d'un migliaio di pagine, è stato anticipato di un giorno dalle indiscrezioni dei media britannici, che ne hanno diffuso ampi stralci malgrado le sollecitazioni ripetute della commissione Moore-Bick a lasciare che lo potessero leggere prima superstiti e familiari delle vittime: già in larga parte critici in questi mesi sulle indagini e sul lavoro dell'organismo. Nel rapporto si riconosce "il coraggio" dei pompieri che intervennero. Ma si sottolineano, fra l'altro, le lentezze