Brexit: Corbyn, vinceremo le elezioni

(ANSA) - LONDRA, 29 OTT - Jeremy Corbyn conferma l'ok del Labour britannico fin da stasera in Parlamento alle elezioni anticipate nel Regno Unito e lancia su Twitter la sua sfida per la vittoria guardando non solo alla Brexit: "Ora che il no deal non è più sul tavolo, il Labour sosterrà stasera le elezioni", scrive il leader dell'opposizione: "Lanciamo la più ambiziosa e radicale campagna che il nostro Paese abbia mai visto per un vero cambiamento. E' la chance di una generazione per costruire un Paese per i molti, non per i pochi. E' tempo di farlo".