Belgio rinvia decisione su Puigdemont

(ANSA) - BRUXELLES, 29 OTT - L'organo giudiziario belga che oggi doveva decidere sull'esecuzione o meno del mandato di arresto europeo nei confronti dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont ha rinviato la sua decisione in una nuova udienza il prossimo 16 dicembre. Lo riferiscono i media locali precisando che gli avvocati di Puigdemont avevano previsto di richiedere il rinvio per redigere e presentare le loro conclusioni.

Lo scorso 18 ottobre Puigdemont si era consegnato alle autorità belghe spiegando che aveva deciso di presentarsi volontariamente in relazione al nuovo ordine di cattura internazionale della Corte suprema spagnola. Puigdemont respinge l'ordine di arresto e si oppone a "ogni tentativo" di rimandarlo in Spagna.

Il leader separatista ha trovato rifugio in Belgio dalla fine del 2017 dopo il referendum sull'indipendenza della Catalogna.