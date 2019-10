Aiea, l'argentino Grossi nuovo direttore

(ANSA) - BUENOS AIRES, 29 OTT - La giunta dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha eletto l'argentino Rafael Grossi quale direttore generale per il periodo 2020-2024. In un comunicato pubblicato sul portale dell'Aiea si precisa che Grossi ha ottenuto 24 voti, mentre dieci sono andati al romeno Cornel Feruta. La designazione sarà ora sottoposta all'approvazione dell'assemblea generale dell'organismo che fa parte del sistema delle Nazioni Unite.

Grossi è un diplomatico di carriera con oltre 35 anni di esperienza professionale nel campo della non proliferazione e del disarmo, ed è attualmente il rappresentante permanente argentino presso l'Iaea.