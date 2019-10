Gb: 'Regina ideò lei la battuta con 007'

Un'inedita regina Elisabetta nei panni di sceneggiatrice di se stessa emerge dalle pagine di un ennesimo libro di aneddoti su Sua Maestà. L'episodio risale al 2012, quando la sovrana partecipò - con fare divertito - a un video promozionale delle Olimpiadi di Londra, recitando al fianco dell'agente 007 interpretato da Daniel Craig.

Un cameo che Elisabetta II, allora 86enne, accettò "immediatamente" e di buon grado, ma a una condizione ben precisa, racconta ora Angela Kelly, disegnatrice di moda ed ex assistente per il vestiario e consigliera di fiducia della matriarca di casa Windsor, autrice di un secondo volume di memorie sui suoi anni a palazzo destinato a essere pubblicato a puntate dal rotocalco Hello! e anticipato oggi in alcuni suoi stralci da vari giornali britannici. La condizione era quella di poter recitare una battuta da lei stessa indicata: "Buona sera, signor Bond". Battuta diventata poi un piccolo momento di culto.