Portogallo: giura il governo di Costa

(ANSA) - LISBONA, 26 OTT - Il governo del partito socialista di Antonio Costa in Portogallo ha giurato per un altro mandato di quattro anni, dopo le elezioni del 6 ottobre.

Costa resta primo ministro, così come Mario Centeno ministro delle Finanze e Augusto Santos Silva ministro degli Esteri. Il nuovo esecutivo è composto da 11 uomini e 8 donne e ha indicato come priorità la lotta ai cambiamenti climatici, l'invecchiamento della popolazione, l'uguaglianza e lo sviluppo digitale. I socialisti, che hanno vinto le elezioni, hanno 10 seggi in meno della maggioranza assoluta in parlamento e saranno dunque costretti a negoziare con altri partiti per far passare le proprie proposte di legge. Il Blocco di sinistra, che ha ottenuto 19 seggi (su 230) e il partito comunista (12) hanno già fatto sapere di essere pronti a negoziare.