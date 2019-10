Usa: la 'spia' russa Butina liberata

(ANSA) - WASHINGTON, 25 OTT - E' stata liberata e sarà rimpatriata a Mosca la 'spia' russa Maria Butina, 31 anni, condannata a 18 mesi di carcere lo scorso aprile dopo essersi dichiarata colpevole di aver cospirato contro gli Stati Uniti per aver cercato di infiltrare la potente lobby delle armi Nra e di creare canali di comunicazione occulta tra il governo russo e il Partito Repubblicano e il suo allora candidato alla presidenza Donald Trump. Mosca aveva protestato per la sua detenzione e Vladimir Putin aveva definito "arbitraria" la sentenza. La donna, che aveva già scontato nove mesi dopo l'arresto, non è stata condannata per spionaggio ma per aver agito come un agente straniero.