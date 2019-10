Francia, si sperimenta cannabis medica

(ANSA) - PARIGI, 25 OTT - L'Assemblea Nazionale ha dato oggi il via libera a una sperimentazione della cannabis per uso medico nel quadro dell'esame del progetto di bilancio della Securité Sociale 2020. I deputati hanno votato a maggioranza un emendamento del relatore Olivier Veran (La Republique en Marche) che autorizza la sperimentazione per due anni, dopo l'ok dell'Agenzia del farmaco.

Soddisfazione della sottosegretaria alla Salute, Christelle Dubos: "La sperimentazione riguarderà 3.000 pazienti in Francia e dovrà valutare l'impatto positivo dei derivati di cannabis su certe patologie".