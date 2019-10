Sanzionato l'eurodeputato Ciocca

(ANSA) - STRASBURGO, 24 OTT - Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha deciso di sanzionare l'eurodeputato della Lega Angelo Ciocca per il suo comportamento ieri in Aula quando ha abbandonato il suo scranno e ha lanciato una scatola di cioccolatini in Aula. "Ieri durante la discussione dei militari turchi un membro di questo parlamento ha agito in modo inaccettabile mostrando un comportamento aggressivo e irrispettoso nei confronti dei colleghi e di questa istituzione". ha detto Sassoli.