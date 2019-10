Gb: Camera Comuni approva Queen's Speech

(ANSA) - LONDRA, 24 OTT - Il premier Boris Johnson strappa un'altra vittoria alla Camera dei Comuni che ha approvato stasera senza emendamenti significativi i contenuti del Queen's Speech, ossia le linee del programma dei prossimi mesi letto dalla regina secondo tradizioni a Camere riunite. I sì sono stati 310, i no 299. Subito dopo il ministro Jacob Rees-Mogg, Leader of the House, ha formalizzato la presentazione per lunedì di una mozione per la convocazione di elezioni il 12 dicembre, ma l'opposizione laburista per ora ha preso tempo.