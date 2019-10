Francia, tre morti nel sud del Paese

(ANSA) - PARIGI, 24 OTT - Il ministero francese dell'Interno ha annunciato la morte di tre persone a causa della forte ondata di maltempo che in questi ultimi giorni ha colpito il sud della Francia.

Attualmente, la ministra dell'Ambiente, Elisabeth Borne, si trova in visita ufficiale a Béziers, nel sud del Paese, per solidarizzare con i soccorritori e la cittadinanza in questa zona particolarmente colpita dalla pioggia e dalle inondazioni, con centinaia di persone evacuate dalle loro case.