Expo 2020:Glisenti,attrarre investimenti

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Expo 2020 Dubai è "un'opportunità di promozione del Made in Italy verso quei mercati che saranno di maggiore crescita nei prossimi 10 anni, strategici per le nostre esportazioni, e anche di attrazione di investimenti verso le nostre piccole e medie imprese innovative". Quest'ultimo è "l'obiettivo strategico più rilevante, perché Expo sarà visitata dai fondi sovrani, dai grandi banchieri, fondi di investimento".

Lo ha dichiarato Paolo Glisenti, commissario per l'Italia di Expo Dubai 2020, a margine dell'evento "One year to go: il sistema d'impresa a Expo 2020 tenutosi all'agenzia Ice, sottolineando "l'importanza di Expo Dubai per attrarre investimenti anche verso le start up".