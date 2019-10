Forti piogge in Catalogna, un morto

Le autorità in Spagna hanno confermato che un uomo è morto e altre due persone sono considerate disperse in seguito alle piogge torrenziali che hanno colpito la regione nordorientale della Catalogna.

La polizia locale ha reso noto oggi il ritrovamento del corpo senza vita di un uomo sulla spiaggia di Arenys de Mar poche ore dopo che era stata segnalata la sua scomparsa da una cittadina della zona. I vigili del fuoco hanno inoltre lanciato le ricerche di una donna anziana e di suo figlio che si trovavano in una abitazione prefabbricata a Vilaverd, una cittadina nei pressi di Barcellona.

Le autorità locali hanno inoltre comunicato che le forti piogge hanno provocato blackout con un impatto su circa 20.000 persone. Inoltre circa 40 strade sono state bloccate e diversi corsi d'acqua hanno esondato. Lo scorso settembre furono sette le vittime di alluvioni in Spagna.