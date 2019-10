Francia fallisce obiettivo boom turisti

(ANSA) - PARIGI, 22 OTT - Obiettivo fallito: il record di 100 milioni di turisti stranieri nel 2020, che la Francia si era prefissata, non sarà raggiunto. Il progetto viene "rinviato" dalle autorità, in attesa di "una congiuntura migliore", all'orizzonte 2022. Le cause indicate dal ministero del Turismo sono la crisi dei gilet gialli che ha tenuto lontani gli stranieri e la Brexit, che ha colpito il tasso di cambio della sterlina. "La Francia - si legge in un documento ufficiale pubblicato oggi on line - conferma il suo obiettivo di 100 milioni di turisti stranieri", ma "rinvia al 2022 vista l'attuale congiuntura".

Il bersaglio dei 100 milioni di turisti (nel 2018 se ne sono contati 89) era stato fissato dal governo nel 2014, prima dell'ondata di attentati terroristici del 2015, che fecero calare sensibilmente l'affluenza. La ripresa, appena iniziata, lasciava ben sperare ma "gli indicatori dei primi mesi del 2019 fanno presagire una diminuzione della frequentazione turistica internazionale nel primo semestre".