Harry, con William ora strade diverse

(ANSA) - LONDRA, 21 OTT - Il principe Harry ammette di avere "alti e bassi" nelle relazioni attuali con suo fratello maggiore William: con il quale il legame resta inscindibile, assicura, ma in un contesto in cui le strade adesso sono "diverse". La 'rivelazione' arriva nel passaggio più ripreso oggi dai media della doppia intervista concessa dal secondogenito di Carlo e Diana in coppia con la consorte Meghan all'Itv - durante il loro recente viaggio ufficiale in Sudafrica - per un documentario dal titolo 'Harry and Meghan: An African Journey'. "Noi siamo fratelli e saremo sempre fratelli", dice il duca di Sussex incalzato sul rapporto con William e sulle voci di divergenze recenti alimentate dalla stampa popolare britannica, "io sarò sempre presente per lui e lui per me". "Ma certamente - aggiunge - al momento siamo su strade diverse". Nella doppia intervista, Meghan conferma da parte sua "le difficoltà" avute ad adattarsi alla vita da reale dopo il matrimonio dell'anno scorso con Harry.