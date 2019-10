Brexit: primo passo Ue per chiudere

(ANSA) - BRUXELLES, 21 OTT - Il Consiglio dell'Ue, a 27, muove "il primo passo formale per portare a termine l'accordo di divorzio" sulla Brexit. Si legge in una nota del Consiglio Ue.

Stamani - si legge nel documento - sono stati adottati "la decisione sulla firma dell'accordo di recesso e la bozza adattata delle conclusioni del Consiglio, che ora sarà inoltrata al Parlamento europeo", per ottenerne il consenso. Il passaggio è stato compiuto con "una procedura scritta".