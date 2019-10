Svizzera domani al voto per Parlamento

(ANSA) - GINEVRA, 19 OTT - Gli svizzeri sono chiamati al voto domani per eleggere il nuovo parlamento. Lo scrutinio dovrebbero condurre ad un lieve spostamento a sinistra e un rafforzamento delle formazioni ecologiste.

I sondaggisti pronosticano infatti un aumento dei voti a favore dei due partiti ambientalisti: i Verdi (PES, sinistra) e i Verdi liberale (PVL, centro).

Sul fronte opposto è l'Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice e prima forza politica elvetica), che secondo le previsioni dovrebbe perdere un paio di punti percentuali rispetto alle ultime legislative nel 2015.

In gioco è il rinnovo dei 200 seggi del Consiglio nazionale (Camera del popolo) e gran parte dei 46 seggi del Consiglio degli Stati (Camera dei cantoni).

Le urne chiuderanno domani a mezzogiorno e le prime tendenze sono attese nel pomeriggio. Molti elettori hanno già votato per corrispondenza e il tasso di partecipazione risulta in rialzo rispetto alla media.