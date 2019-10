Puigdemont si consegna autorità belghe

L'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, si è consegnato alle autorità belghe. Lo riporta La Vanguardia. In un comunicato, lo stesso Puigdemont ha spiegato che ha deciso di presentarsi volontariamente in relazione al nuovo ordine di cattura internazionale della Corte suprema spagnola. Puigdemont respinge l'ordine di arresto e si oppone a "ogni tentativo" di rimandarlo in Spagna. Intanto nella regione è in corso uno sciopero generale. Ci sono già oltre 50 voli cacnellati all'aeroporto di Barcellona, dove in giornata confluiranno cinque diversi cortei da tutta la Catalogna. Alcuni dimostranti hanno bloccato il valico di La Jonquera con la Francia.