Amb.Turchia, danno a rapporti con Italia

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Le dichiarazioni del governo italiano sulle azioni militari della Turchia in Siria hanno provocato "un danno nelle relazioni diplomatiche" tra i due Paesi, "ma spero che possa essere riparato velocemente", perché "potrebbe avere conseguenze negative". Lo ha dichiarato l'ambasciatore della Turchia in Italia, Murat Salim Esenli, in conferenza stampa.