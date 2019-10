Brexit:tardi per ok formale a vertice Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 16 OTT - E' troppo tardi per dare un sì formale all'accordo sulla Brexit - se ce ne sarà uno - a questo Consiglio europeo. Nel miglior scenario possibile si potrà dare un via libera politico all'intesa e tornarci sopra in un secondo tempo per l'ok formale. Così fonti diplomatiche Ue alla vigila del summit dei leader europei. D'altra parte - spiegano le stesse fonti - non sappiamo ancora se ci sarà un accordo, non abbiamo visto il testo, e non sappiamo che possibilità ha di ottenere il via libera a Westminster.