Brexit: Ue, ancora temi da risolvere

(ANSA) - BRUXELLES, 16 OTT - "Oggi il capo negoziatore Ue per la Brexit, Michel Barnier ha informato il Collegio dei commissari in merito allo stato dell'arte nei colloqui con il Regno Unito". Lo ha detto il commissario per la Migrazione, Dimitris Avramopoulos, precisando che le "discussioni di livello tecnico si sono protratte fino a notte tarda e sono ancora in corso".

"Questi contatti sono stati costruttivi ma rimangono ancora una serie di temi importanti da risolvere", ha aggiunto precisando che Barnier informerà il Coreper ed il gruppo di lavoro del Parlamento Ue.