Brexit: Barnier,accordo ancora possibile

Un accordo con il Regno Unito è ancora possibile questa settimana: lo ha detto il capo negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier.



"Anche se l'accordo" sulla Brexit "è sempre più difficile è ancora possibile questa settimana", ha detto Barnier al suo ingresso al Consiglio, dove aggiornerà i 27 ministri europei, in vista del summit dei leader di giovedì e venerdì. "Raggiungere un accordo è ancora possibile - ha evidenziato - ma qualsiasi accordo dovrà andare bene per tutti. E' tempo di trasformare le buoni intenzioni in un testo legale".

Da pate sua, il ministro degli Affari europei finlandese, Tytti Tuppurainen, ha osservato che "oggi avremo un aggiornamento sulla Brexit e dobbiamo essere pronti a tutti i possibili scenari, compreso quello di un 'no deal' e la valutazione di un'estensione. Tutte le opzioni sono aperte". E poi: "Oggi non discuteremo di un'estensione. Probabilmente i leader al vertice valuteranno una possibile estensione, ma è una richiesta che deve venire dal governo britannico".