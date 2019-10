'Nuova Commissione Ue non prima 1/12'

(ANSA) - CERNOBBIO, 12 OTT - Per la formazione della nuova Commissione Europea si va verso uno slittamento al primo dicembre. Lo ha spiegato il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, dopo la bocciatura di tre candidati commissari, l'ultimo quello proposto dalla Francia, Sylvie Goulard. "Il Parlamento europeo è impegnato in un meccanismo trasparente.

Adesso dovranno essere proposti altri tre commissari da parte di Romania, Ungheria e Francia, poi inizieremo in Parlamento l'esame delle candidature", ha spiegato Sassoli a margine del Forum dell'Agricoltura di Coldiretti a Cernobbio (Como).