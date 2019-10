Manchester:accoltellatore malato mentale

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - L'uomo arrestato ieri per aver accoltellato e ferito tre persone e seminato il terrore a Manchester, è sottoposto alla legge sulla malattia mentale, cioè è sospettato di problemi psichiatrici. L'uomo, un quarantenne - scrive Bbc -, è stato arrestato per aggressione, poi trasformata in "terrorismo". In seguito la polizia ha spostato la competenza sul caso al Mental Health Act, la legge che regola gli aspetti giuridici della malattia mentale. La nuova fattispecie è stata dichiarata dopo che è stato visitato da "medici specialisti".