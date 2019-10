Turchia,Ue non dia lezioni su lotta Isis

(ANSA) - ISTANBUL, 11 OTT - "Quelli che evitano persino di rimpatriare i propri cittadini che sono terroristi foreign fighter di Daesh (Isis) non hanno il diritto di dare lezioni alla Turchia sulla lotta" all'Isis. Lo scrive in una nota il ministero degli Esteri di Ankara, respingendo le accuse dei Paesi occidentali al riguardo e facendo riferimento in particolare ai jihadisti europei detenuti dai curdi in Siria.