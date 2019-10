Siria: Stoltenberg domani in Turchia

(ANSA) - ISTANBUL, 10 OTT - Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg sarà domani in Turchia per una visita ufficiale, programmata prima dell'avvio ieri dell'operazione militare di Ankara contro le milizie curde nel nord-est della Siria.

Lo riferisce il ministero degli Esteri di Ankara, secondo cui Stoltenberg sarà "ricevuto" dal presidente Recep Tayyip Erdogan e avrà un "incontro bilaterale" con il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu per "uno scambio di punti di vista su diverse questioni nell'agenda della Nato".