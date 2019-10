Parlamento Ue boccia candidatura Goulard

(ANSA) - BRUXELLES, 10 OTT - La candidatura della francese Sylvie Goulard è stata bocciata dagli europarlamentari. Goulard, candidata francese, era stata designata per il portafoglio al Mercato Interno con deleghe all'industria della difesa e dello spazio. E' stata bocciata dalle commissioni competenti, nella sua seconda audizione all'Eurocamera. "Se dovessi essere indagata, cosa che non è la realtà attuale, dialogherò con la presidente von Der Leyen", aveva detto, ma il verdetto del voto è stato comunque a suo sfavore. "Prendo atto della decisione del Parlamento europeo nel rispetto della democrazia. Ringrazio il Presidente della Repubblica e Ursula von der Leyen per la loro fiducia e tutti i deputati che hanno votato per me", ha scritto su twitter dopo il voto. L'Eliseo denuncia "un gioco politico che riguarda la Commissione europea nel suo insieme".