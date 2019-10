Francia, riunire coalizione anti-Isis

(ANSA) - PARIGI, 10 OTT - "La Francia chiede una riunione della coalizione internazionale anti-Isis per mettere ognuno davanti alle proprie responsabilità. E' in gioco la nostra sicurezza, messa in pericolo dall'offensiva turca": lo ha detto questa sera, al telegiornale delle 20 su France 2, il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian.

"L'offensiva turca - ha aggiunto il ministro - è estremamente grave poiché rimette in discussione 5 anni di lotta contro l'Isis".