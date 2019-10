Attacco Halle,Steinmeier oggi a sinagoga

(ANSA) - BERLINO, 10 OTT - Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier intende visitare la sinagoga attaccata ieri ad Halle: lo scrive l'agenzia Dpa citando la presidenza e precisando che è prevista, fra l'altro, una conferenza stampa congiunta con il capo della Comunità ebraica tedesca, Josef Schuster. Steinmeier ieri, con implicito riferimento al passato nazista e all'olocausto, aveva definito "per me inconcepibile" un simile attacco "in un Paese con questa storia" e aveva esortato a "mostrare solidarietà alle persone ebraiche di questo Paese", ricorda l'agenzia.