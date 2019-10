Sotto controllo l'incendio a Lione

(ANSA) - PARIGI, 8 OTT - "Le fiamme sono completamente sotto controllo": lo ha annunciato il sindaco di Villeurbanne, alla periferia di Lione, Jean-Paul Bret, alla tv Bfm, dopo l'enorme incendio che da stamattina prima delle 7 ha provocato una nube nera da alcuni stabilimenti di un incubatore di start-up.

Cento i pompieri impegnati, con 30 camion, ma l'incendio è stato circoscritto quasi subito e non si lamentano vittime. "Ci sono senza dubbio ancora alcuni elementi carbonizzati che emettono calore - ha aggiunto il sindaco - ma non ci sono materie pericolose, questo è chiaro".

Nei dintorni, ha confermato la prefettura, non ci sono fabbriche a "rischio Seveso", gli unici timori riguardano una delle start-up, specializzata in batterie per biciclette, che potrebbe essere stata attaccata dalle fiamme. Il fumo, secondo i pompieri, non presenta alcuna tossicità superiore a una qualsiasi combustione. Analisi dell'aria e delle scorie dell'incendio sono già in corso.