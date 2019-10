Macron, lotta senza tregua al terrorismo

(ANSA) - PARIGI, 8 OTT - "Contro il terrorismo islamico condurremmo una lotta senza tregua": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, nel solenne discorso in omaggio ai quattro poliziotti uccisi giovedì scorso nell'attacco alla questura di Parigi. Esprimendosi nel cortile della Préfecture de Paris, Macron ha invitato l'insieme della società francese, istituzioni ma anche cittadini, a contribuire a questa lotta, costruendo una "società della vigilanza, non del sospetto che corrode, ma della vigilanza". Per il presidente, questo significa anche saper "intercettare" ed eventualmente segnalare "quei piccoli gesti" che possono "condurre a grandi tragedie", quelli di chi si allontana "dai valori e dalle leggi della République". "Facciamo quadrato, senza tregua, contro l'islamismo radicale, queste ideologie mortifere che non riconoscono le nostre leggi, il nostro diritto, il nostro stile i vita", ha proseguito Macron, invocando un "risveglio ragionevole delle coscienze".