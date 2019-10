Italia 5/o Paese Ue colpito dai dazi Usa

(ANSA) - ROMA, 8 OTT - "L'Italia sarà il quinto Paese Ue colpito dai dazi Usa, con un valore dell'export interessato di molto inferiore ai 4 membri del Consorzio Airbus (nell'ordine, Francia, Regno Unito, Germania e Spagna)". E' la stima di un'analisi realizzata da Ice New York su dati delle dogane Usa relativi al 2018 proiettati sul 2019, diffusa in un comunicato del Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano. In termini percentuali, "il peso maggiore dei dazi viene dunque imposto a Francia (27.7%), Gb (25.9%) e Germania (19.8%).

Seguono Spagna (11.2%), Italia (6.4%) e Irlanda (6.4%)".