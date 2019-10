Brexit: fonti Gb pessimiste su accordo

(ANSA) - LONDRA, 8 OTT - L'Ue finora "non si è mossa di un centimetro" e la rottura dei negoziati sulla Brexit potrebbe essere ormai questione di giorni. Lo afferma una fonte anonima governativa britannica citata dalla Bbc, accreditando ancora qualche chance di accordo dell'ultimo minuto, ma non senza evocare una netta sensazione di pessimismo. Una seconda fonte avverte che le proposte avanzate da Boris Johnson in alternativa al backstop sono alla base dell' "unica via d'uscita" possibile e che, in caso di formalizzazione del fallimento, "non ci saranno altre chance". "I negoziati moriranno" entro fine settimana "se non saranno rivitalizzati" da Bruxelles, rincara una terza fonte citata dallo Spectator, settimanale filo-Tory.

Intanto l'Institute for Fiscal Studies (Ifs) ammonisce che in caso di no deal, anche accantonando gli scenari peggiori, il Regno Unito andrebbe incontro a un debito pubblico record per far fronte alle spese, indicando una stima di 100 miliardi di sterline, pari al 90% del Pil: il picco da 50 anni.