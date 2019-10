Portogallo: aperti i seggi, favoriti i socialisti

Si sono aperti i seggi in Portogallo dove oggi si vota per rinnovare i 230 seggi del Parlamento. Favoriti i socialisti del premier uscente Antonio Costa, candidato a guidare il Paese per altri quattro anni. Sono circa 10,8 milioni i portoghesi che oggi potranno votare fino alle 20 ora locale (le 21 in Italia). La maggior parte dei risultati si aspetta già attorno alla mezzanotte.

A differenza di altri Paesi europei, la campagna elettorale non è stata dominata dalla questione dell'immigrazione: anzi, in Portogallo vi è un ampio consenso sulla necessità di accogliere i migranti per far fronte alla domanda di lavori non qualificati e per contribuire a compensare il basso tasso di natalità. Per questo, Costa - che si è ricandidato dopo quattro anni al potere - ha promesso che se verrà eletto proporrà di rendere l'immigrazione più facile abolendo un sistema di quote introdotto dal precedente governo di centro-destra.



Da parte sua, Rio preferirebbe più cautamente trovare un equilibrio tra una politica delle porte aperte e le esigenze del Paese. Alla base del problema c'è soprattutto il basso tasso di natalità, che minaccia il finanziamento del sistema di welfare anche alla luce delle previsioni Ue, secondo cui la popolazione del Portogallo scenderà a 6,6 milioni nel 2100 rispetto agli attuali 10,3 milioni. Ma la carta vincente di Costa rimane l'economia, che durante il governo PS è passata da una crescita dello 0,19% nel 2014 al 2,1% nel 2018, mentre il tasso di disoccupazione si è dimezzato a circa il 6%.