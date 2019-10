Brexit: 'Gb chiederà rinvio se no deal'

(ANSA) - LONDRA, 4 OTT - Il premier Boris Johnson scriverà una lettera all'Ue per chiedere un rinvio della Brexit di tre mesi oltre il 31 ottobre - come stabilisce la cosiddetta legge anti no deal, o Benn Act, approvata dai suoi oppositori i Parlamento - se entro il 19 non sarà raggiunto un accordo di divorzio con Bruxelles. Lo si legge in un documento presentato dal team legale del governo di fronte a un tribunale scozzese, secondo quanto fatto tra alcuni attivisti e politici pro Remain. La rassicurazione degli avvocati del governo non offre peraltro dettagli o garanzie sui contenuti della lettera che il premier s'impegnerebbe a spedire. Mentre un portavoce di Downing Street, rifiutandosi di commentare un caso giudiziario "aperto", ribadisce che Johnson intende far sì che il Regno Unito esca dall'Ue il 31 ottobre in qualunque circostanza.