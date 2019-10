Rackete, Roma viola legge internazionale

(ANSA) - BRUXELLES, 3 OTT - "La ricerca ed il salvataggio in mare sono operazioni che rientrano nel diritto internazionale, non so come abbia fatto l'Italia ad approvare una legge che non rispetta il diritto internazionale". Lo ha affermato la comandante della Sea Watch Carola Rackete rispondendo alle domande sui migranti nell'audizione all'Eurocamera.

"Basta con i discorsi d'odio perché hanno un impatto diretto sui cittadini", ha aggiunto Rackete.