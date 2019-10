Migranti:Rackete accusa Ue, viola leggi

(ANSA) - BRUXELLES, 3 OTT - "Provo tristezza in questo anniversario in cui si ricorda la perdita di oltre 300 vite umane nel Mediterraneo centrale, perché l'Unione europea ricorre sempre più all'esternalizzazione dei salvataggi con deleghe a Paesi in guerra come la Libia, violando le leggi internazionali". Così la comandante della Sea Watch Carola Rackete nella sua audizione all'Eurocamera.